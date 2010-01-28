Янукович має намір переглянути контракт з Газпромом

Кандидат у Президенти України, лідер Партії регіонів Віктор Янукович має намір переглянути газовий контракт з Газпромом.

"Я повністю хотів би його змінити і повернутися до контракту 2004 року, коли газ був в Україні по $49, але я розумію, що це нереально. Я хотів би, щоб газ в Україні коштував хоч би стільки, скільки в Білорусії. Тому ми прагнутимем, щоб ціна на газ для України була справедливою", - сказав він в інтерв`ю Reuters.

Білорусія в обмін на дешевий газ погодилася створити союзну державу з Росією, щільно співпрацює з нею в оборонній сфері і домовилася продати Москві половину газопроводів, якими російський газ іде до Європи, зауважує західне агентство. Передача українських газопроводів іноземцям заборонена законом, відтак ініційований ще за колишнього президента Леоніда Кучми проект газотранспортного консорціуму був заморожений.

При перегляді газового контракту Янукович готовий реанімувати його і розділити з Росією і Європою управління газотранспортною системою, якою до Європи постачається близько 80 відсотків російського газового експорту.

"Ми запропонуємо Європі і Росії питання створення консорціуму, який би дав можливість збільшити об`єми прокачування газу Україні десь до 200 мільярдів кубометрів. Ми готові повернутися до ідеї 2004 року", - сказав Янукович, додавши, що як і раніше, "не йдеться про продаж" трубопроводів.

Лідер опозиції також готовий запропонувати Росії допомогу в будівництві газопроводів Південний і Північний потік, незважаючи на те, що пуск цих альтернативних українському маршрутів істотно знизить прокачування газу через Україну, зазначає Reuters.