Янукович одразу після виборів відмовиться жити як собака на сіні

Кандидат на пост Президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що через 5 років Україна може втратити значення як газотранзитна держава.

Про це він заявив сьогодні під час телемоста з Давосом, де відбувається Всесвітній економічний форум, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

Кажучи про роботу української газотранспортної системи, він заявив, що на посту Президента України готовий відразу після виборів почати переговори з Росією і Європейським Союзом про можливість створення газотранспортного консорціуму для підвищення надійності гарантування обсягів транзиту російського природного газу до Європи.

«Моя точка зору з 2004 року не змінилася: я був прихильником створення газотранспортного консорціуму: постачальник - Росія, споживач - Європа і транзитер - Україна... Я своїх намірів не змінив», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що за 5 років, що минули, остаточно переконався в тому, що саме недовір`я у відносинах між Україною, Росією і ЄС стало головною причиною початку будівництва газопроводів в обхід України.

За його словами, тільки минулого року Україна втратила 20 млрд. кубометрів транзитного газу, що є великою втратою для національних інтересів.

«Відразу після виборів я почну переговори з нашими партнерами, як ми житимемо далі, щоб ми не залишилися, як собака на сіні, коли ще через 5 років два нових газопроводи остаточно позбавлять нас транзиту», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зазначив, що це питання буде винесене на громадські слухання. При цьому В.ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що таке рішення цієї проблеми «створить ефект синергії та підвищить надійність газотранспортної системи».