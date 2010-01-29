УНП пропонує оголосити 29 січня державним святом

Українська народна партія пропонує оголосити 29 січня державним святом - «Днем захисника України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, таку пропозицію висловив член Правління УНП Володимир СТУПАК під час вшанування пам’яті Героїв Крут на Чернігівщині.

«Самопожертва української молоді під Крутами – яскравий приклад захисту України, її державності та свободи, тому має відзначатися на найвищому рівні. Такий крок значно посилить національну самосвідомість теперішньої молоді, яка буде виховуватись на прикладі героїчного минулого власних предків», - переконані в УНП.

«Український народ має нарешті почати святкувати українські свята, вшановувати пам`ять українських Героїв», - наголосив В.СТУПАК.