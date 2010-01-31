Податківці викрили конвертаційний центр з обігом 5,8 млн

На Волині припинено роботу конвертаційного центру з обігом 5,8 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації України, за спільними матеріалами Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, і податкової міліції ДПА у Волинській області порушено кримінальну справу за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України щодо приватного підприємця, причетного до створення конвертаційного центру.

Порушник використовував у своїй господарській діяльності схеми ухилення від сплати податків, штучно завищуючи податковий кредит підприємствам на території Волинської області та занижуючи податкові зобов`язання при купівлі та реалізації товарів на території України. За час діяльності конвертаційного центру обіг грошових коштів склав 5,8 млн. грн.

Протягом двох останніх років конвертаційний центр надавав платні послуги з конвертації грошових коштів суб’єктам господарювання Волинської області. Проводилась умовна реалізація товарів, робіт та послуг, які фактично не надавалися, а використовувалися покупцями для формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Також встановлено, що організатор центру для мінімізації податкового зобов’язання документально відображав укладення угод на придбання промислових та продовольчих товарів у суб’єктів господарської діяльності, які ліквідовані або процедура ліквідації яких триває.

Вносячи завідомо неправдиві дані до документів обов’язкової податкової звітності, приватний підприємець ухилився від сплати податків на суму 2,9 млн. грн.

Під час обшуків за місцем проживання та робочою адресою організаторів конвертаційного центру вилучено документи про реєстрацію та діяльність суб’єктів господарської діяльності, чорнові записи, технічну апаратуру, за допомогою якої виготовлялись банківські картки та інші документи.

Проводиться комплекс заходів, спрямованих на відшкодування збитків, завданих державі.