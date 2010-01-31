Гільдія режисерів США вперше віддала головний приз жінці

Високої нагороди удостоїлася режисер фільму «Повелитель бурі» Кетрін Бігелоу.

Кетрін Бігелоу раділа своїй перемозі вдвічі сильніше – адже вона змогла обійти самого Джеймса Кемерона і його «Аватар». Їх шанси були приблизно однаковими, проте у результаті Гільдія режисерів зупинила свій вибір на стрічці Бігелоу "Повелитель бурі". Це малобюджетна картина, яка на відміну від «Аватара» ніякими чудо-спецефектами не виділяється. Кетрін Бігелоу в сіро-пісочних тонах розповідає глядачеві про війну в Іраку. Така болюча для американського суспільства тема розкривається через історію групи американських саперів. Кемерона і Бігелоу називають основними претендентами на Оскар цього року. Західні кінооглядачі не сумніваються, що обидва режисери будуть серед кількох номінацій на головну кінонагороду США. Кіноакадемія оприлюднить свій шорт-лист вже зовсім скоро – урочисте оголошення тих, хто може отримати золоту статуетку відбудеться за два дні. Чиїм тріумфом у результаті обернеться вручення Оскара, ніхто припустити не береться. Роботу Кемерона над «Аватаром» вже високо оцінила Голлівудська асоціація іноземної преси – режисер нещодавно одержав «Золотий глобус». Ну а фільм «Повелитель бурі» і Кетрін Бігелоу крім гільдії режисерів, також відмітили американські кінокритики.

Нагадаємо, що урочиста церемонія вручення «Оскар» пройде на початку березня.

Эхо Москвы