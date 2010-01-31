Посольство України підтримує постійний контакт із власником “Asian Glory”

Посольство України в Лондоні підтримує постійний контакт з власником судна «Asian Glory», захопленого сомалійськими піратами 2 січня цього року і на борту якого перебувають 10 громадян України, а також із штабами протипіратських морських операцій «Атланта» та НАТО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, розвиток подій довкола переміщень зазначеного судна з членами екіпажу знаходиться під постійним контролем МЗС. Переговори щодо звільнення судна тривають.

Міністр закордонних справ Петро ПОРОШЕНКО дав відповідні доручення Департаменту консульської служби МЗС та посольствам України за кордоном, зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні сомалійські пірати вивели захоплений автомобілевоз “Asian Glory” в океан, ймовірно, щоб використовувати його як піратську базу.

“Asian Glory” стало другим у новому році судном, захопленим сомалійськими піратами. Судном “Asian Glory”, компанією-оператором якого є лондонська Zodiac Maritime Agencies Ltd., керував болгарський екіпаж.

У грудні сомалійським піратам вдалося також захопити танкер-хімовоз “St James Park”, що належить компанії, яка базується в Лондоні. На ньому перебувають три росіяни і два українці, один громадянин Грузії, п`ятеро болгар, три філіппінці, два румуни, один поляк, шість індійців і три громадяни Туреччини.