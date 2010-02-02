Більшість міст засекречують свої генеральні плани

Абсолютна більшість міст України протизаконно засекречує генеральні плани населених пунктів.

Про це йдеться у дослідженні доступності для громадськості генеральних планів 70 міст України, проведеному Східноукраїнським центром громадських ініціатив (м. Луганськ), текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

За даними дослідження, абсолютна більшість міських жителів України, яких нараховується майже 32 млн., протизаконно позбавлені інформації про генеральні плани своїх міст.

Для моніторингу були відібрані 46 найбільших міст України, у кожному із яких проживає понад 100 тис. осіб, та 22 міста і селища міського типу із вигідним географічним розташуванням, багаті рекреаційними ресурсами, а відтак - із високою вартістю землі.

В ході проведеного дослідження 68 місцевим радам України були надіслані інформаційні запити про надання інформації щодо доступу громадськості до текстової та графічної складових генеральних планів міст. Із 68 міст 38 в офіційних відповідях заявили, що генеральні плани у цих містах мають грифи «Для службового користування» та «Таємно» (серед них Київ та Харків).

13 міських та селищних рад (Ворзель, Гурзуф, Євпаторія, Запоріжжя, Кам’янець-Подільський, Мукачеве, Новоазовськ, Павлоград, Партеніт, Сімферополь, Солотвино, Херсон, Шацьк), порушуючи закон, проігнорували запит та не надали інформацію.

Посадові особи ще 15 місцевих рад повідомили про наявність генеральних планів на офіційних сайтах органів місцевого самоврядування. Після перевірки з’ясувалось, що достатньо повно текстова та графічна складова генплану наявна лише на сайтах трьох міст (Одеса, Луцьк, Донецьк).

На сайтах Дніпропетровська, Львова, Нікополя, Полтави, Сум, Харкова і Хмельницького відповідна інформація представлена фрагментарно. На сайтах Бердянська, Маріуполя, Миколаєва, Кіровограда і Севастополя знайти генеральні плани міст або їх складові не вдалося.

Лише одна міська рада (м. Моршин) надала картографічне викопіювання із генплану, проте надісланий документ не містить назви та позначень масштабу.

Серед документів, на які посилаються місцеві ради, обґрунтовуючи засекречення генпланів, найчастіше згадуються Наказ голови СБУ від 01.03.2001 р. № 52 «Звід відомостей, що становлять державну таємницю» та затверджена Постановою КМУ від 27.11.1998 р. №1893 «Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань, та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави».

Однак, за даними Східноукраїнського центру громадських ініціатив, ще у листопаді минулого року СБУ виключила зі зводу відомостей, що становлять державну таємницю, топографічні карти і плани масштабу 1:50000, які створені в державній системі координат на територію України. 16 грудня 2009 року наказ СБУ був зареєстрований у Мін’юсті і вступив в законну силу.

Громадські активісти наголошують, що із часу появи зазначеного документу графічна частина генпланів не може засекречуватися, а робота із розсекречення карт генпланів має тривати вже щонайменше півтора місяці. "Незважаючи на це, місцеві ради, що надали відповіді після вступу зазначеного наказу в дію, не надали жодної інформації про початок процесу розсекречення", - заявляють у Східноукраїнському центрі громадських ініціатив.

Представники центру висловили побоювання, що процес розсекречення може розтягнутись на роки і звернулись до громадських активістів та представників ЗМІ із закликом вимагати від виконавчих органів місцевих рад негайного розсекречення текстових та картографічних складових генпланів.

Довідка УНІАН: Східноукраїнський центр громадських ініціатив – це громадська організація, зареєстрована із 2003 р. у м. Луганську. Місія організації – сприяти свідомій та активній участі громадян у суспільному житті шляхом проведення освітніх та правозахисних програм. Одним із головних напрямків роботи організації є сприяння налагодженню прозорих та законних процедур планування та забудови в Україні. Протягом жовтня 2009 р. – липня 2010 р. організація реалізує проект «Через доступ до Генпланів – до містобудування без корупції». Проект має на меті вирішити проблему незаконного обмеження доступу до генеральних планів міст України та їх картографічних складових грифами «Для службового користування» (ДСК) та «Таємно». Ця ініціатива підтримана у рамках програми «Верховенство права» Міжнародного фонду «Відродження».