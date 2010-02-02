Кабінет Тимошенко пішов на «мирову» з Фірташем

У п`ятницю компанія OstChem Holding, що керує хімічними активами бізнесмена Дмитра Фірташа, і уряд підписали протокол «про взаєморозуміння». Документ має розблоковувати судову суперечку навколо Іршанського і Вольногорського гірничорудних комбінатів. Надалі сторони зобов`язуються погоджувати дії щодо спірних підприємств.

Підписаний протокол свідчить про те, що уряд готовий йти на компроміс з OstChem Holding. Нагадаємо, ще неділю тому, як повідомляло «ДЄЛО», компанія Фірташа висловила свої умови мирової угоди. Зокрема, компанія готова була передати в управління державі спірні ГОКи, але зажадала низки гарантій. Так, у представників Фірташа були сумніви, що уряд зможе забезпечити підприємства оборотним капіталом. Також Кабмін повинен був гарантувати продовження співпраці титанових ГОКів з «Кримським Титаном». До всього OstChem вимагав повернення коштів, вкладених в розвиток підприємств. За словами представників Фірташа, загальний обсяг інвестицій в ГОКи за п`ять років оренди склав близько 500 млн. грн.

Конфлікт між Кабміном і OstChem триває з осені минулого року. У вересні 2009-го закінчився термін оренди «Кримським Тітаном» Іршанського і Вольногорського ГОКів. І уряд ухвалив рішення не продовжувати дію документа. Підприємства повинні були перейти під контроль Міністерства промислової політики. Надалі гірничодобувні активи повинні скласти сировинну базу НАК «Титан України».

Проте підприємство Фірташа наполягало на продовженні оренди. Зокрема «Кримський Титан» звернувся до суду з позовом, за яким вимагав зобов`язати Мінпромполітики продовжити договір оренди ще на два роки.

Уряд і OstChem повинні були підписати протокол «про взаєморозуміння» ще на початку минулого тижня. Але ухвалення рішення з боку Кабміну затягнулося. За даними «ДЄЛА», це було пов`язано з тим, що уряд не міг надати повної інформації OstChem про джерела фінансування ГОКів після їх переходу під контроль держави. Проте до кінця тижня це питання вдалося врегулювати.