У СБУ запевняють, що офіцер ФСБ Росії відповідатиме за законом

У СБУ запевняють, що офіцер ФСБ РФ відповідатиме згідно з чинним законодавством України за вчинення ним протиправної діяльності на території нашої держави.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, йдеться “не про шпигунські ігри, йдеться про протиправну діяльність іноземців на території нашої держави. Ми її (діяльність) задокументували. Правопорушник затриманий, порушено відповідну кримінальну справу, і ми будемо її розслідувати в рамках українського законодавства”.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області 27 січня СБУ затримала п’ятьох офіцерів ФСБ Росії, які намагалися отримати відомості у військовій та оборонній сферах, що становлять військову таємницю.

За словами голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, «на гарячому» було затримано кадрового офіцера спецслужби РФ під час одержання від громадянина України відомостей, що становлять держтаємницю, і передачі винагороди у сумі 2 тис. дол. за надану інформацію.

Старший офіцер спецслужби Росії, як з’ясувалося, спеціально прибув із Москви для керування розвідувальною операцією. Усі затримані російські офіцери в’їхали в Україну з Придністров’я. Встановлено, що кілька місяців тому вони захопили на території Придністров’я громадянина України, доставили його на військову базу, де, погрожуючи його життю та здоров’ю, а також його родини, примусили до співробітництва.

Стосовно старшого офіцера порушено кримінальну справу за ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України і за рішенням Шевченківського райсуду Києва обрано запобіжний захід у вигляді арешту. Інші співробітники ФСБ РФ після допитів та отримання вичерпних пояснень з приводу виконання розвідзавдань на шкоду безпеці України вислані з території нашої держави із забороною в’їзду на 5 років.