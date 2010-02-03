В Херсонській області вже підтоплено майже 2,4 тисяч будинків

10:09, 03 лютого 2010
Суспільство
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В Херсонський області вже підтоплено 2390 будинків.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань МНС Херсонської облдержадміністрації, внаслідок танення снігу та підняття рівня ґрунтових вод у 26 населених пунктах 6 районів області сталося підтоплення приватних будинків.

Найгірша ситуація в Цюрупинському та Каланчацькому районах, де підтоплені 1393 та 544 будинків відповідно.

 

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