Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 8,09 грн./дол., продають – за 8,14 грн./дол. Курс підвищився на 0,3% порівняно з 2 лютого. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,06-8,14 грн./дол., з продажу – в межах 8,13-8,18 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,7% порівняно з 2 лютого і сьогодні становить 11,28 грн./євро, продажу – на 0,4%, до 11,40 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,15-11,35 грн./євро, з продажу – в межах 11,38-11,45 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках порівняно з 2 лютого підвищився на 1,5% і становить у середньому 0,2641 грн./рубль, курс продажу – на 0,7%, 0,2707 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2680 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2699-0,2750 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,10 грн./дол., продажу – 8,15 грн./дол. Курс підвищився на 0,2% відучора. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються у межах 8,06-8,14 грн./дол., з продажу – в межах 8,13-8,18 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва підвищився на 0,5% порівняно з 2 лютого і сьогодні становить 11,29/11,42 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються у межах 11,15-11,35 грн./євро, з продажу – в межах 11,38-11,45 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 2 лютого підвищився на 2% і сьогодні становить 0,2636 грн./рубль, курс продажу – на 0,6%, до 0,2714 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2680 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2699-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 8,05/8,10 грн., євро – 11,20/11,40 грн., рубль – 0,2630/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,08/8,18 грн., євро – 11,12/11,50 грн., рубль – 0,2600/0,2800 грн.

«Приватбанк»: долар США – 8,05/8,10 грн., євро – 11,05/11,35 грн., рубль – 0,2590/0,2710 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 3 лютого, становить: гривні до долара США – 8,0004, до євро – 11,150157, до російського рубля – 0,26506.