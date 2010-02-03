У «Борисполі» благополучно сів аварійний літак

Сьогодні в аеропорту "Бориспіль" (м. Київ) благополучно здійснив аварійну посадку вантажний літак Ан-12 авіакомпанії "Аерочартер".

Про це кореспондента УНІАН повідомив представник аеропорту “Бориспіль”.

За словами співбесідника агентства, під час заходження на посадку “у літака не спрацювала індикація випуску шасі”.

При цьому він додав, що “літак здійснив благополучну посадку і зараз розвантажується в аеропорту”.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зберігаються складні метеоумови, через що затримується ряд внутрішніх авіарейсів, зокрема у східному напрямі.