Національний студентський союз закликав підтримати Тимошенко

Національний студентський союз України закликав громадян підтримати Юлію ТИМОШЕНКО у другому турі виборів Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Львові повідомив президент НССУ Анатолій ІГНАТОВИЧ.

«Сьогодні наша країна знову стоїть перед важливим вибором, який визначить її долю на багато років. 7 лютого стає не просто днем змагання осіб, а нашим вибором системи життєвих цінностей, з якими доведеться жити наступні роки», – наголосив А.ІГНАТОВИЧ.

Під час прес-конференції було оприлюднено звернення Національного студентського союзу України до всіх небайдужих.

У документі, зокрема, наголошується, що «Національний студентський союз, провідне незалежне всеукраїнське об’єднання органів студентського самоврядування та студентських організацій, що виражає інтереси 2,7 млн. осіб, які навчаються, своєю більшістю підтримує ініціативу української інтелігенції на чолі з Борисом ПАТОНОМ та закликає кожного українця прийти на вибори та обрати шлях інтелектуального розвитку, шлях реформ та побудови європейської держави».

Автори заяви також наголошують, що «за ці декілька років роботи уряду на чолі із прем’єр-міністром України Ю.ТИМОШЕНКО студенти отримали законодавче закріплення дієвого правового, організаційного та фінансового механізму участі студентів і аспірантів у житті вищих навчальних закладів, отримавши зміни до закону України «Про вищу освіту».