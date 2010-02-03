Призначено тимчасового керівника кримської міліції
20:21, 03 лютого 2010Суспільство
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Наказ першого заступника міністра
Перший заступник міністра внутрішніх справ, генерал-полковник міліції Михайло КЛЮЄВ своїм наказом поклав тимчасове виконання обов’язків начальника ГУ МВС України в АР Крим на Євгена БІДАШКА, який обіймає посаду першого заступника начальника кримського Главку міліції – начальника Управління боротьби з організованою злочинністю.
Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.
Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 1 лютого зупинив дію розпорядження Кабінету міністрів про призначення Геннадія МОСКАЛЯ заступником міністра внутрішніх справ - начальником Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим.
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