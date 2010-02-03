Кабмін підвищує покарання за крадені люки та зрубані дерева

3 лютого Кабінет Міністрів схвалив законопроект «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (про посилення відповідальності за окремі правопорушення в житлово-комунальному господарстві)».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства з питань житлово-комунального господарства.

Згідно з повідомленням, законопроект, розроблений Міністерством ЖКГ, передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України.

Зокрема, розділ VI КК пропонується доповнити статтею 194-2 «Навмисне пошкодження об`єктів житлово-комунального господарства». Згідно із зазначеною статтею, навмисне пошкодження або руйнування об`єктів ЖКГ, зокрема, зумисне зняття кришок люків і решіток інженерних мереж, пошкодження електрощитових і ліфтового устаткування, систем вентиляції, що стало причиною небезпеки для життя людей, пропонується карати штрафом у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, обмеженням або позбавленням волі на термін від 3 років.

Такі дії, вчинені групою осіб за попередньою змовою, пропонується карати позбавленням волі на термін від 3 до 10 років, а якщо вони стали причиною загибелі людей чи інших тяжких наслідків – позбавленням волі на термін від 8 до 15 років.

При цьому змінами ст.245 і 246 Кримінального кодексу передбачається більш жорстке покарання за вирубування зелених насаджень у населених пунктах і за їх межами.

Як повідомляв УНІАН, міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій КУЧЕРЕНКО запропонував ввести кримінальну відповідальність за крадіжку каналізаційних люків.