Херсонська облрада: краще присвоїти звання Героя Сухомлинському

Депутати Херсонської обласної ради прийняли рішення направити до центральних органів влади пропозицію про присвоєння видатному українському педагогу Василю Сухомлинському звання "Герой України" посмертно.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати облради прийняли на своїй сесії 3 лютого.

Як повідомляв УНІАН, депутати Херсонської обласної ради засудили присвоєння звання «Герой України» провіднику ОУН Степанові Бандері.

Довідка УНІАН. В.Сухомлинський - видатний український педагог, публіцист, письменник, поет. Народився 28 вересня 1918 року в селі Василівці Василівської волості Олександрійського повіту Херсонської губернії (нині Онуфріївський район Кіровоградської області).

В 17 років він став вчителем заочної школи. Закінчивши заочно Полтавський педагогічний інститут працює викладачем української мови і літератури в Онуфрієвській середній школі.

В 1948 року В.Сухомлинський стає директором Павлишевської середньої школи і беззмінно керує нею протягом 22 років до кінця своїх днів.

В.Сухомлинський написав 48 монографій, понад 600 статей, 1 500 оповідань і казок для дітей.