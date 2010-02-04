Американці назвали найгірший фільм в історії кінематографа

Пригодницький фільм "Бетмен і Робін" 1997 року визнаний у США найгіршим в історії кінематографа. Найнижчу оцінку цій стрічці, в якій знімалися такі знамениті актори як: Джордж Клуні, Арнольд Шварценеггер, Кріс О"Доннелл і Алісія Сильверстоун, дали більшість учасників опитування, проведеного в режимі он-лайн журналом "Емпайр".

На основі опублікованих у середу результатів голосування глядачів видання сформувало список 50 найневдаліших стрічок в історії американського кіно. Другий рядок у ньому дістався продюсерському дебюту актора Джона Траволти - фантастичній епопеї "Поле битви - Земля". Вона була знята в 2000 році за мотивами твору засновника Церкви сайєнтології письменника- фантаста Рона Хаббарда. Замикає трійку найгірших фільмів "Секс-гуру" 2008 року з відомим коміком Майком Маєрсом у головній ролі.

ІТАР-ТАРС