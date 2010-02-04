На аукціоні Sotheby's встановлено новий рекорд

Скульптура роботи швейцарського майстра Альберто Джакометті "Людина, що крокує" ("L`homme qui marche") була продана на аукціоні Sotheby`s за рекордну суму в 65 мільйонів фунтів (104,3 мільйона доларів). Про це повідомляє Лента.руз посиланням на Agence France-Presse.

Спочатку організатори торгів оцінили лот у 18 мільйонів фунтів (28,6 мільйона доларів), проте покупець, ім`я якого не розголошується, по телефону придбав скульптуру, запропонувавши суму, що більш ніж утричі перевищує первинні очікування.

Таким чином, 3 лютого був встановлений новий рекорд за вартістю витвору мистецтва, проданого на аукціоні. До цього найдорожчим лотом вважалася картина Пабло Пікассо "Хлопчик з трубкою", яка була продана у 2004 році в Нью-Йорку за 104,2 мільйона доларів.

Скульптура "Людина, що крокує" була створена в 1961 році, вона стала однією з найбільших робіт А.Джакометті - її висота становить 183 сантиметри.

Попередній рекорд для робіт А.Джакометті на аукціоні - 27,4 мільйона доларів. Ця сума була виручена у 2008 році за скульптуру "Велика жінка, що стоїть" (Grande femme debout).

Крім того, 3 лютого, на Sotheby`s був встановлений ще один світовий рекорд. Найдорожчим пейзажем в історії стала картина австрійського художника Густава Клімта "Церква у Кассоні", продана за 26,9 мільйона фунтів (43 мільйони доларів).

Ще одним топ-лотом аукціону вважалося полотно французького художника Поля Сезанна "Глек і фрукти на столі", продане за 11,8 мільйона фунтів (18,7 мільйона доларів). "Жінка, що лежить" французького художника Анрі Матісса пішла з молотка за 4,4 мільйона фунтів (6,9 мільйона доларів).

На аукціоні також була представлена робота Наталії Гончарової "Сінокіс". Організатори торгів розраховували виручити за цю картину до 800 тисяч фунтів, проте у результаті вона була продана за 1,1 мільйона фунтів (1,7 мільйона доларів).