На Луганщині розпочали перевірки в багатоповерхівок

Сьогодні, 4 лютого, силами створених робочих груп в містах і населених пунктах Луганської області розпочато цільові перевірки підприємств, що обслуговують житловий фонд з утримання в належному технічному стані димових та вентиляційних каналів в багатоповерхових житлових будинках.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби територіального управління Держгірпромнагляду в Луганській області Ольга НЕГРЕБЕЦЬКА.

За словами начальника Луганської державної інспекції промислової безпеки та охорони праці в газовому комплексі Володимир ШУМЕЙКА, перевірки розпочато через груповий нещасний випадок, що стався у Сєвєродонецьку 30 січня, коли чадним газом отруїлися 7 осіб, з яких п’ятеро - померли.

«В ході розслідування, - зазначив В.ШУМЕЙКО, - з’ясувалося, що в багатоповерхівці, де сталася трагедія, у більшості квартир вентиляційні канали не діяли через забруднення будівельним та іншим сміттям. Тривають обстеження житлового фонду в Сєвєродонецьку”.

На сьогодні розслідування трагедії, що сталася 30 січня, ще триває. Комісією створено експертно-технічну групу, яка перевірятиме технічний стан газових приборів у квартирі постраждалих, їх відповідність вимогам заводу-виробника.