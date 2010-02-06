Міліція залучатиме в день виборів народних дружинників
18:53, 06 лютого 2010Суспільство
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Повідомлення з Чекрас
Черкаська міліція долучатиме до охорони громадського порядку під час другого туру президентських виборів представників громадських формувань, так званих народних дружинників.
Як повідомив УНІАН начальник Головного управління МВС в Черкаській області Микола ЛУШПІЄНКО, причина – брак міліціонерів на всі дільниці Черкаської області.
Він повідомив, що усі черкаські правоохоронці мобілізовані для забезпечення порядку під час виборів. Більше 2 тисяч правоохоронців буде задіяно безпосередньо для охорони громадського правопорядку на виборах.
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