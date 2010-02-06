Міліція залучатиме в день виборів народних дружинників

Черкаська міліція долучатиме до охорони громадського порядку під час другого туру президентських виборів представників громадських формувань, так званих народних дружинників.

Як повідомив УНІАН начальник Головного управління МВС в Черкаській області Микола ЛУШПІЄНКО, причина – брак міліціонерів на всі дільниці Черкаської області.

Він повідомив, що усі черкаські правоохоронці мобілізовані для забезпечення порядку під час виборів. Більше 2 тисяч правоохоронців буде задіяно безпосередньо для охорони громадського правопорядку на виборах.