На Львівщині без світла залишилося 6 виборчих дільниць

Шість виборчих дільниць Турківського району Львівської області (ТВО №126) працюють без світла.

Як повідомили УНІАН у Львівській обласній державній адміністрації, електропостачання зникло через обрив дротів на лінії електропередач внаслідок налипання мокрого снігу.

Проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МНС України у Львівській області, в порівняні з першим туром виборів погодні умови сьогодні складніші, автошляхи та дороги області заметено снігом, техніка працює у посиленому режимі, щоб забезпечити проїзд до всіх виборчих дільниць.