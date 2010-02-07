На Львівщині без світла залишилося 6 виборчих дільниць
10:51, 07 лютого 2010Суспільство
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...через обрив ліній електропередач
Шість виборчих дільниць Турківського району Львівської області (ТВО №126) працюють без світла.
Як повідомили УНІАН у Львівській обласній державній адміністрації, електропостачання зникло через обрив дротів на лінії електропередач внаслідок налипання мокрого снігу.
Проводяться аварійно-відновлювальні роботи.
Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МНС України у Львівській області, в порівняні з першим туром виборів погодні умови сьогодні складніші, автошляхи та дороги області заметено снігом, техніка працює у посиленому режимі, щоб забезпечити проїзд до всіх виборчих дільниць.
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