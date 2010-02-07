У Полтаві нетверезий виборець намагався з'їсти бюлетень

Нетверезий виборець у Полтаві на виборчій дільниці №15 намагався з`їсти бюлетень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник Центру громадських зв`язків ГУ МВС України в Полтавській області Юрій СУЛАЄВ.

За його словами, чоловік з ранку прийшов на виборчу дільницю, розташовану в мікрорайоні Левада, в нетверезому стані.

Виборець одержав бюлетень і попросив членів комісії заповнити його за нього. Члени комісії відмовили виборцеві в подібному проханні.

"Тоді він сам зайшов до кабінки для голосування. Пробув там кілька хвилин. Поставив позначку. Вийшов з кабінки і пішов не до урн, а до виходу. Члени комісії і спостерігачі його зупинили і попросили опустити бюлетень в урну. У відповідь почули гучні лайки, після чого він засунув бюлетень собі до рота і почав жувати. Члени комісії та спостерігачі ледве умовили його не робити подібної дурості й віддати їм бюлетень, який той вже майже зжував", - розповів Ю.СУЛАЄВ.

Він зазначив, що члени комісії склали акт про псування бюлетеня і визнали його недійсним.

"Нетверезий чоловік був затриманий міліціонерами і проти нього складено протоколи за хуліганство і появу в громадському місці в нетверезому стані. Інших курйозних випадків або НП, пов`язаних із виборами в Полтавській області, на даний момент не зареєстровано", - сказав Ю.СУЛАЄВ.