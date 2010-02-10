Ющенко збільшив чисельність членів Академії педагогічних наук

01:24, 10 лютого 2010
Суспільство
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Указ розміщено на офіційному сайті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО збільшив чисельність членів Академії педагогічних наук України

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з указом, чисельність членів Академії педагогічних наук України становитиме 63 дійсних члени і 92 члени-кореспонденти.

В.ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів України вирішити питання фінансування Академії педагогічних наук України, пов`язані зі збільшенням чисельності її членів.

 

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