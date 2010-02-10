Ющенко збільшив чисельність членів Академії педагогічних наук

Указ розміщено на офіційному сайті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО збільшив чисельність членів Академії педагогічних наук України Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави. Згідно з указом, чисельність членів Академії педагогічних наук України становитиме 63 дійсних члени і 92 члени-кореспонденти. В.ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів України вирішити питання фінансування Академії педагогічних наук України, пов`язані зі збільшенням чисельності її членів.

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