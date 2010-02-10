Пожежа у дитячій лікарні Луганська: постраждало немовля
09:45, 10 лютого 2010Суспільство
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Дитина у дуже тяжкому стані
В Луганській обласній дитячій лікарні, в приміщення інтенсивної терапії, в інкубаторі для підтримки життя немовлят виникла пожежа, внаслідок якої постраждала дитина (народилась 19 грудня 2009 року).
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України у Луганській області, пожежа в дитячій лікарні сталася вчора ввечері.
Немовля перебуває в дуже тяжкому стані в реанімаційному відділенні.
Причини пожежі встановлюються.
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