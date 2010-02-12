АМК порушив справу проти Канівського міськвиконкому
03:15, 12 лютого 2010Суспільство
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За різні ставки на торговельні місця
Черкаське обласне відділення Антимонопольного комітету України порушило справу проти виконкому Канівської міської ради Черкаської області за ознаками антиконкурентних дій.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Черкаського обласного відділення Антимонопольного комітету України.
В АМК з`ясували, що виконком затвердив різні ставки на утримання торговельних місць, залежно від місця державної реєстрації суб`єктів господарювання. Оскільки такі дії можуть привести до створення дискримінаційних умов, відділення проводить розслідування.
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