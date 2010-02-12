АМК порушив справу проти Канівського міськвиконкому

Черкаське обласне відділення Антимонопольного комітету України порушило справу проти виконкому Канівської міської ради Черкаської області за ознаками антиконкурентних дій.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Черкаського обласного відділення Антимонопольного комітету України.

В АМК з`ясували, що виконком затвердив різні ставки на утримання торговельних місць, залежно від місця державної реєстрації суб`єктів господарювання. Оскільки такі дії можуть привести до створення дискримінаційних умов, відділення проводить розслідування.