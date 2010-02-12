Посол США: Україні треба продовжити реформи у сфері права

Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Джон ТЕФФТ наголошує, що в Україні мають бути продовжені реформи у сфері верховенства права та правоохоронній сфері, якщо країна прагне стати частиною демократичної світової спільноти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, про це він сказав у ході зустрічі з міністром юстиції Миколою ОНІЩУКОМ сьогодні у Києві.

Дж.ТЕФФТ наголосив, що, незважаючи на зміну політичних еліт, в країні має бути забезпечена робота над законопроектами у відповідних галузях, розробка яких тривала останні кілька років, та над створенням інституцій, які б забезпечували повноцінну реалізацію та захист громадянських прав і свобод в Україні.

«Розвинуті демократичні країни з пристрастю ставляться до питань верховенства права. Це є підвалини державності, які необхідні для забезпечення, реалізації та захисту прав і свобод громадян», - наголосив посол.

У ході зустрічі сторони обговорили перспективи продовження в Україні після президентських виборів роботи над Кримінальним процесуальним кодексом, проект якого був розроблений Міністерством юстиції і знаходиться на стадії ухвалення урядом.

Наголошувалося на необхідності продовження роботи над законопроектами про прокуратуру, статус суддів. Підкреслювалася важливість запровадження нового антикорупційного законодавства, яке має набрати чинності з 1 квітня 2010 року.

М.ОНІЩУК запевнив Дж.ТЕФФТА у безальтернативності цього шляху. «Українське суспільство зробило суттєві кроки у реалізації доктрини верховенства права за останні п‘ять років і прагне, щоб набуті цінності, у тому числі у сфері прав людини, були збережені. Це підтверджують і заяви, які лунають від політичних еліт України з усіх таборів», - наголосив М.ОНІЩУК.

Разом з тим, він висловив переконання, що інтенсивність і результативність започаткованих реформ буде залежати від бажання та готовності демократичних країн – Європейського Союзу та США, підтримати Україну на шляху цих реформ.

«Для отримання ефективних результатів потрібна консолідована робота як всередині України, так і з боку наших партнерів у світі», - сказав міністр.