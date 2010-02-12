Розглядається справа мера, який насмерть збив жінку

Сьогодні в Красноармійському районному суді Донецької області почався розгляд кримінальної справи, порушеної проти колишнього мера міста Димитрова Юрія АНІСІМОВА, що збив 8 жовтня 2009 року жінку, яка пізніше від одержаних травм померла в лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.АНІСІМОВ, який був після затримання відпущений під заставу, сьогодні з`явився на перше судове засідання сам.

У засіданні були встановлені сторони, узгоджені всі необхідні питання для початку слухань. Після цього чергове засідання суду було призначене на 23-24 лютого.

Як повідомляв УНІАН, міський голова м. Димитров Ю.АНІСІМОВ 8 жовтня 2009 року на автомобілі "КІА Черато" скоїв наїзд на робітницю шахти "Центральна" (ДП «Красноармійськвугілля») Ірину ТИМОШЕНКО, внаслідок чого вона одержала травми різного ступеня тяжкості і була госпіталізована. 22 жовтня жінка померла в лікарні.

За інформацією міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, медекспертиза вказала на вміст 0,75 промілле алкоголю в крові водія.

За фактом вчинення дорожньо-транспортного події за участю Ю.АНІСІМОВА було порушено кримінальну справу за ч.2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які управляють транспортними засобами». Цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років. Досудове слідство проводила прокуратура Димитрова.

16 жовтня рішенням Красноармійського міського суду Ю.АНІСІМОВ був відпущений під заставу в 20 тис. грн., пізніше суд збільшив суму застави до 40 тис. грн.