У Києві не можна відкладати перевибори?

Голова Шевченківського району та лідер громадського руху „Кияни передусім!” Віктор ПИЛИПИШИН переконаний, що в Києві не можна відкладати перевибори міської влади.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби політика.

За словами В.ПИЛИПИШИНА, скасувавши місцеві вибори, народні депутати забрали у киян право привести професійну владу в райони і за допомогою останніх ініціювати дострокові вибори міського голови та Київради.

“В Києві відтягування часу призведе до того, що тут не залишиться ні бюджету, ні вільної землі, ні майна. Ми вже маємо тривожні симптоми – пограбували дочку мера. Киянам, мабуть, варто чекати зростання тарифів на транспорт і ЖКГ та численних ідей про нові податки”, - сказав В.ПИЛИПИШИН, зазначивши, що за допомогою районних виборів таку ситуацію можна було б попередити, але тепер у киян цю можливість забрали.

За словами голови Шевченківського району, сьогоднішнє рішення парламенту слід перевірити на відповідність юридичним нормам і, зокрема, Конституції.

„У будь-якому випадку сьогодні слід спрямувати всі зусилля для того, щоб для Києва зробили виняток, і вибори в райради тут відбулися. Інакше столиці загрожує цілковитий крах”, - заявив В.ПИЛИПИШИН.

Нагадаємо, що 16 лютого Верховна Рада скасувала свою постанову про призначення виборів до місцевих рад на 30 травня. Своє рішення депутати мотивували відсутністю бюджету та, відповідно, коштів на проведення виборів.