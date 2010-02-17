БЮТ: регіонали блокують власні виборчі обіцянки
"Скінчилися розмови про підвищення пенсій"
Партія регіонів блокує власні соціальні ініціативи, на яких будувалася виборча кампанія Віктора ЯНУКОВИЧА.
Про це заявив народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики і праці Олександр СОЧКА, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.
«Сьогодні було зірвано засідання комітету, на якому першим питанням мав розглядатися законопроект №1416 про внесення змін до статей 5 та 8 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». Засідання не відбулося через відсутність кворуму, оскільки у ньому не взяли участь «регіонали» - ані автор законопроекту ПАПІЄВ, ані його однопартійці, у тому числі керівник комітету, голова Федерації профспілок України Василь ХАРА», - повідомив О.СОЧКА.
За деяким оцінками, на виконання даного законопроекту потрібно додатково близько 11 млрд. грн. у бюджеті України, зазначив він.
Як підкреслив О.СОЧКА, це безпрецедентний випадок, коли засідання свідомо зривається безпосередньо керівником комітету.
«П’ятеро депутатів від БЮТ і НУ-НС прибули на засідання, почекали 20 хвилин і розійшлися», - зазначив народний депутат.
Він нагадав, що 9 лютого цей законопроект розглядала Верховна Рада щодо прийняття його в другому читанні та в цілому, однак зі 172-х депутатів Партії регіонів «за» проголосували тільки двоє.
«З часу виборів Президента минуло лише кілька днів, а Партію регіонів з її соціальними ініціативами не впізнати. Закінчилися розмови про підвищення пенсій і зарплат, відповідні соціальні закони власного авторства блокуються. Одна справа займатися тотальним обманом людей до виборів, зовсім інша - виконувати свої ж нереальні фантазії після виборів, коли «регіонали» сплять і бачать себе в уряді», - сказав О.СОЧКА.
За його словами, тепер всі можуть переконатися у тому, що соціальні пропозиції Партії регіонів – це жорстока і цинічна по відношенню до людей масштабна виборча політична технологія.
«Вони показали, що не збираються виконувати нічого з того, що наобіцяли виборцям. Тумбочка, з якої ЯНУКОВИЧ обіцяв взяти гроші на підвищення соцстандартів, виявилася всього лише тумбочкою з обіцянками», - сказав О.СОЧКА.
«Партія регіонів ще не підійшла до штанги, а вже надірвала пупок», - резюмував депутат.