БЮТ: регіонали блокують власні виборчі обіцянки

Партія регіонів блокує власні соціальні ініціативи, на яких будувалася виборча кампанія Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це заявив народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики і праці Олександр СОЧКА, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Сьогодні було зірвано засідання комітету, на якому першим питанням мав розглядатися законопроект №1416 про внесення змін до статей 5 та 8 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». Засідання не відбулося через відсутність кворуму, оскільки у ньому не взяли участь «регіонали» - ані автор законопроекту ПАПІЄВ, ані його однопартійці, у тому числі керівник комітету, голова Федерації профспілок України Василь ХАРА», - повідомив О.СОЧКА.

За деяким оцінками, на виконання даного законопроекту потрібно додатково близько 11 млрд. грн. у бюджеті України, зазначив він.

Як підкреслив О.СОЧКА, це безпрецедентний випадок, коли засідання свідомо зривається безпосередньо керівником комітету.

«П’ятеро депутатів від БЮТ і НУ-НС прибули на засідання, почекали 20 хвилин і розійшлися», - зазначив народний депутат.

Він нагадав, що 9 лютого цей законопроект розглядала Верховна Рада щодо прийняття його в другому читанні та в цілому, однак зі 172-х депутатів Партії регіонів «за» проголосували тільки двоє.

«З часу виборів Президента минуло лише кілька днів, а Партію регіонів з її соціальними ініціативами не впізнати. Закінчилися розмови про підвищення пенсій і зарплат, відповідні соціальні закони власного авторства блокуються. Одна справа займатися тотальним обманом людей до виборів, зовсім інша - виконувати свої ж нереальні фантазії після виборів, коли «регіонали» сплять і бачать себе в уряді», - сказав О.СОЧКА.

За його словами, тепер всі можуть переконатися у тому, що соціальні пропозиції Партії регіонів – це жорстока і цинічна по відношенню до людей масштабна виборча політична технологія.

«Вони показали, що не збираються виконувати нічого з того, що наобіцяли виборцям. Тумбочка, з якої ЯНУКОВИЧ обіцяв взяти гроші на підвищення соцстандартів, виявилася всього лише тумбочкою з обіцянками», - сказав О.СОЧКА.

«Партія регіонів ще не підійшла до штанги, а вже надірвала пупок», - резюмував депутат.