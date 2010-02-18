Хто відповідає за падіння льоду з дахів?

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має намір ініціювати прийняття закону про призначення голів районів у столиці особисто мером.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Свій намір Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пояснює “систематичним невиконанням керівниками районних адміністрацій його доручень”.

Зокрема, обурення мера Києва викликав факт травмування киянки внаслідок падіння бурульки у Печерському районі, в то й час як він неодноразово давав доручення з приводу своєчасного відвернення подібних ситуацій.

«Хочу повідомити, що неодноразово до відома голів усіх районів доводились рішення засідань оперативного штабу, телефонограми, мої окремі доручення з приводу своєчасного упередження подібних ситуацій. Відповідно до своїх повноважень, голова району повинен був власним дорученням створити спеціальні бригади, які займаються прибиранням бурульок з дахів будинків. Проте керівники районів вкотре довели свою безвідповідальність і халатність у відношенні до своїх прямих обов’язків та безпеки киян», - заявив мер.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також звернувся до столичної прокуратури з проханням притягнути до відповідальності винних у випадку травмування мешканки внаслідок падіння бурульки.