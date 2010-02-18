Авторку «Гарі Поттера» звинуватили в плагіаті

Джоан Роулінг, автор знаменитих книг про Гарі Поттера, звинуватили у використанні ідей іншого британського автора. Спадкоємці письменника Едріана Джейкобса внесли сьогодні Роулінг у список відповідачів у справі про порушення авторських прав проти Bloomsbury Publishing PLC, мовиться в заяві їх представників. Згідно з матеріалами справи, Роулінг звинувачується в тому, що в її книзі « Гарі Поттер і Кубок Вогню» копіюється твір Джейкобса «Пригоди Чарівника Віллі - Частина 1. Люта країна», написаний у 1987 році. Спадкоємці також вважають, що багато інших ідей з книг «Чарівник Віллі» використовуються в «Гарі Поттері».

Едріан Джейкобс помер у Лондоні в 1997 році.

Газета.ру