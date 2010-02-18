У Маріуполі затримано злочинну групу

У місті Маріуполі Донецької області затримано злочинну групу, учасники якої понад півроку скоювали збройні пограбування людей, погрожуючи їм пістолетом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області, лише документуванням протиправної діяльності цієї злочинної групи міліціонери займалися більше двох місяців.

За словами начальника відділу боротьби з організованою злочинністю Маріупольського міськуправління міліції Михайла УЗУНА, злочинна група складалася із трьох чоловіків та однієї дівчини, яка виконувала роль так званої «навідниці».

Зазвичай двоє зловмисників, погрожуючи пістолетом, забирали у жертви барсетку або сумку, а третій чекав спільників у машині. Незважаючи на тяжкість скоєних злочинів, здобиччю зловмисників ставали незначні суми.

М. УЗУН розповів, що, наприклад, на початку листопада 2009 року банда пограбувала продавця продовольчих товарів у Приморському районі міста. Зловмисники у масках зі спортивних шапок і з макетом пістолета Макарова увірвалися до магазину, коли продавець залишилася там сама, наставили на жінку «зброю» і, зірвавши з неї фартух із грішми, зникли. У робочому фартусі потерпілої було 550 грн.

В міліції повідомили, що на рахунку зловмисників 6 доведених нападів. Усі учасники злочинної групи – місцеві жителі віком від 20 до 30 років, усі чоловіки раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини.

В даний час за злочинними епізодами даної групи порушено кримінальні справи у слідчих відділеннях трьох райвідділів міліції Маріуполя. Триває розслідування, йде збір повної доказової бази, щоб винні не уникнули покарання, зазначив М.УЗУН.