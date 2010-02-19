На Полтавщині понад 60% озимих покриті льодом і можуть загинути

61% або 210 тис. га озимих у Полтавській області покриті льодом і можуть загинути.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-губернатор Володимир АНДРІЄНКО на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Полтавської облдержадміністрації.

"Поки ми не можемо сказати, що на всій цій площі озимі загинуть. Але ми вже знаємо, що на 50 тис. га точно доведеться пересівати. Там лід вже давно. Ми готові пересівати ячменем, просом, гречкою, кукурудзою, соєю і цукровим буряком ", - сказав В.АНДРІЄНКО.

Нагадаємо, що у січні начальник Головного управління агропромислового розвитку Полтавської ОДА Олександр СЕНЬ заявляв, що 30% посівів озимих на Полтавщині покриті льодом і можуть загинути.

Восени минулого року в Полтавській області озимими було засіяно понад 400 тисяч гектарів.