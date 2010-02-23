Китай випередив США в імпорті арабської нафти

2009 року Китай вперше випередив США у споживанні нафти, видобутої в Саудівській Аравії, королівстві, яке змагається з Росією за звання найбільшого експортера нафти в світі. Про це повідомляє The Financial Times.

Через рецесію в економіці споживання нафти з Саудівської Аравії в США впало нижче за один мільйон баррелів за день - це відбулося вперше за два десятиліття. Дані про споживання нафти доступні тільки за 11 місяців, але очікується, що статистика за грудень тільки підтвердить їх.

Натомість у Китаї зростання економіки тривало - в 2009 році ВВП країни піднявся на 8,7 відсотка. На цьому фоні споживання нафти з Саудівської Аравії перевищило позначку в один мільйон баррелів. За останні три роки Китай збільшив закупівлі вуглеводнів в Саудівській Аравії вдвічіі.

The Financial Times зазначає, що президент США Барак Обама проводить політику скорочення залежності Сполучених Штатів від імпортної сировини. Натомість Саудівська Аравія прагне вийти на нові для себе ринки для збереження попиту на свою продукцію.

У 2009 році, нагадує Лента.ру, Саудівська Аравія вперше за тривалий час поступилася Росії лідерством у виробництві нафти. У Росії середньодобовий видобуток склав 9,9 мільйона баррелів, а в Саудівській Аравії - близько восьми мільйонів баррелів. При цьому близькосхідна держава скорочує видобуток через квоти ОПЕК (Організації країн - експортерів нафти). Росія в ОПЕК не входить, тому може видобувати стільки нафти, скільки хоче.