"Нафтогаз України" відкрив третє родовище газу в Єгипті

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" відкрила вже третє родовище на концесійній території Алам-ель-Шавіш Іст у Єгипті, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на прес-центр компанії.

"Закінчено буріння чергової пошукової свердловини на концесійній території в Південному блоці. При випробуванні в свердловині горизонту G формації Abu Rawash 20 лютого одержані промислові притоки газу дебітом 270 тис. куб. м за добу і конденсату дебітом 64,5 куб. за в добу. Відповідно до геофизичних досліджень, перспективними горизонтами в пробуреній свердловині є також горизонти Abu Rawash F, Abu Rawash D, Abu Rawash B", - зазначається в повідомленні.

Тривають пошукові роботи в межах концесійної території, здійснюється підготовка до оголошення про комерційне відкриття, організації раннього видобутку вуглеводнів.

13 грудня 2006 р. між Арабською Республікою Єгипет, Єгипетською генеральною нафтовою корпорацією і компанією "Нафтогаз України" укладено концесійну угоду про концесійну територію Алам-ель-Шавіш Іст (Alam El-shawish East) площею 994 кв. км у західній пустелі Єгипту.