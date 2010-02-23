Завтра вдень по всій Україні - плюсова температура

24 лютого на території України очікується хмарна з проясненнями погода. Без істотних опадів. Лише на Закарпатті пройде дощ, в Карпатах - з мокрим снігом.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Уночі та вранці в Україні, крім східної частини, спостерігатимуться тумани. На дорогах, крім півдня, ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від 1 до 6° морозу, у східних областях та на півночі Лівобережжя 7-12° морозу, на Закарпатті, півдні Одещини та на узбережжі Криму 1-4° тепла; вдень 1-6° тепла, у південній частині та на Закарпатті до 11° тепла.

У Києві та Київській області утримається хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів. Вночі та вранці туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі в області 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла. У м. Києві температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.