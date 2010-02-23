У Ющенка прикинули, якою буде інфляція цього року

Секретаріат Президента України прогнозує, що за підсумками 2010 року зростання споживчих цін складе 12,5%, а зростання цін виробників – 14%.

Про це повідомляється на офіційному сайті Президента України.

У повідомленні наголошується, що, незважаючи на ряд чинників, які стримуватимуть зростання споживчих цін (скорочення в 2009 році платоспроможного попиту, подальше зниження споживчого кредитування через високу вартість таких кредитів, зменшення впливу підвищення цін виробників), вплив чинників, стимулюючих зростання інфляції, залишатиметься все ще досить сильним.

За даними Секретаріату Президента, приблизно на третину рівень інфляції в 2010 році буде зумовлений підвищенням адміністративно регульованих цін на газ, електроенергію, послуги ЖКГ, транспорту і зв`язку.

Іншими чинниками інфляції стане зростання цін на продукти харчування (частка в загальному рівні інфляції – близько 5 п.п.), зокрема, м`ясо і м`ясопродукти, плодоовочеву продукцію, хліб і хлібопродукти, а також поліпшення ситуації в промисловій сфері і на ринку кредитних ресурсів.

«Враховуючи згадані чинники, інфляція 2010 року становитиме, за прогнозом, 12,5%, зокрема в I кварталі (березень 2010 року до грудня 2009 року) – близько 5%. У середньорічному вимірі індекс споживчих цін уповільнить зростання і складе 11,4% (2010 рік до 2009 року) і 14,1% (I квартал 2010 року до II кварталу 2009 року)», – йдеться в повідомленні СП.

За інформацією Секретаріату Президента, очікується, що основним джерелом зростання індексу цін виробників у 2010 році будуть певне пожвавлення економічної активності на зовнішніх ринках, зокрема, щодо продукції експортно орієнтованих галузей промисловості, активізація інноваційно-інвестиційної діяльності, а також подальше зростання собівартості продукції, насамперед у зв`язку з підвищенням рівня соціальних стандартів, а отже, витрат на оплату праці найнятих робітників, і зростання енергетичної складової витрат, насамперед у зв`язку з підвищення цін на імпортований природний газ.

«Враховуючи перелічені чинники, зростання цін у промисловості в 2010 році становитиме, за прогнозом, 14%, зокрема в I кварталі (березень 2010 року до грудня 2009 року) – близько 5%. У середньорічному вимірюванні зростання індексу цін прискориться і складе 15,9% (2010 рік до 2009 року) і 16,3% (I квартал 2010 року до II кварталу 2009 року)», – сказано в повідомленню СП.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, індекс споживчих цін у січні 2010 року до грудня 2009 року склав 1,8%, до січня 2009 року – 11,1%.

В Україні інфляція в грудні 2009 року по відношенню до листопада склала 0,9%, з початку року (до грудня 2008 року) – 12,3%. У січні-грудні 2009 року, порівняно з аналогічним періодом 2008 року інфляція склала 15,9%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року склала 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).

В Україні зростання індексу цін виробників промислової продукції в січні 2010 року порівняно з груднем 2009 року (показник до попереднього місяця) склало 1,9%, з початку року (показник до грудня 2009 року) – 1,9%.

Зростання індексу цін виробників промислової продукції в січні 2009 року проти грудня 2008 року склало 0,2%.

В Україні зростання індексу цін виробників промислової продукції в грудні 2009 року порівняно з листопадом 2009 року склало 1%, з початку 2009 року (до грудня 2008 року) – 14,3%.