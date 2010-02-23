Комітет з присудження премії ім. Лесі Українки назвав лауреатів-2009

Комітет з присудження урядової премії імені Лесі Українки під головуванням віце-прем‘єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА визначив переможців за найкращі літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва у чотирьох номінаціях за 2009 рік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем‘єр-міністра України.

У номінації „Літературні твори” більшість членів Комітету з присудження урядової премії ім. Лесі Українки віддали свої голоси за українського класика Дмитра ЧЕРЕДНИЧЕНКА і його повість-казку „Хлопчик Горіхове Зерня і Лісовичка”. Книга-переможець розрахована на дітей старшого садкового та молодшого шкільного віку. 74-річний автор за своє життя написав чимало поетичних книжок, книжок для дітей, здійснив переклади творів з чеської, словацької, литовської, білоруської, монгольської, латинської мов.

Анімаційний фільм „Пригоди Котигорошка та його друзів. Чарівний горох” режисерки Ярослави РУДЕНКО-ШВЕДОВОЇ переміг у номінації „Кінотвори для дітей та юнацтва”.

Також під час засідання члени Комітету окремо відзначили ігровий фільм для дітей „Фося” Волинської обласної творчої дитячої студії „Боривітер”. Згадана стрічка була відзнята дітьми - членами дитячого кіно гуртка міста Луцьк під керівництвом Марії ЛУКАШЕВИЧ.

Художниця Катерина ШТАНКО перемогла у номінації „Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва”.

Вінницький обласний український академічний музично-драматичний театр ім. М. К. Садовського переміг у номінації „Театральні вистави”. Комітет з присудження урядової Премії імені Лесі Українки одноголосно підтримав його виставу „Лісова пісня” за однойменною драмою-феєрією Лесі Українки.

Кожен з переможців отримає по 10 тисяч гривень.

Премія Кабінету міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва отримала статус урядової 14 січня 2004 року.