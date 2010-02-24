Завтра Львів через борги може залишитися без водопостачання

Завтра, 25 лютого, буде припинено електропостачання комунальному підприємству «Львівводоканал» у зв’язку із заборгованістю за спожиту електроенергію.

Про це повідомили УНІАН у відділі корпоративних зв’язків «Львівобленерго».

Як зазначається у повідомленні, станом на 24 лютого борг ЛКП «Львівводоканал» за спожиту електроенергію становить 6,283 млн. грн. Підприємству направлено повідомлення про припинення електропостачання з 25 лютого у разі непроведення в повному обсязі оплати за спожиту електричну енергію.

ВАТ «Львівобленерго» зі свого боку двічі письмово зверталось до міського голови Львова Андрія САДОВОГО та керівництва ЛКП «Львівводоканал» про незадовільний стан розрахунків за спожиту електроенергію, а також порушення ЛКП «Львівводоканал» графіків проведення платежів за спожиту електричну енергію згідно з договором, інформує відділ корпоративних зв‘язків.

У свою чергу прес-секретар ЛКП «Львівводоканал» Уляна ГОРБАТА у коментарі УНІАН зазначила, що «поки що невідомо, чи «Львівобленерго» вдасться до реального знеструмлення «Львівводоканалу», що призведе до припинення водопостачання Львова».

«За січень ми розрахувалися повністю, сплатили 7 млн. грн. Ми маємо проблему з поточною проплатою за спожиті енергоносії. Насосні станції почали споживати більше електроенергії після запровадженням цілодобового графіку теплопостачання. У лютому це додаткові нарахування в сумі 1 млн. грн. Загалом слід сплатити 8 млн. грн.”, - сказала вона.

Крім того, за словами У.ГОРБАТОЇ, мешканці неохоче розраховуються за спожиті послуги. “Чи вдасться нам розрахуватися з енергетиками - напряму залежить від мешканців Львова», - зазначила речник «Львівводоканалу».

За її словами, питання можливого припинення електропостачання на насосні станції порушувалося сьогодні, 24 лютого, на нараді у мера Львова А.САДОВОГО.