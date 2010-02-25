Януковича просять забрати звання Героя у Бандери і Шухевича

Депутати з фракцій Блоку Наталії Вітренко і Партії регіонів в Одеській обласній раді просять новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА "знайти механізм і скасувати укази" Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння звань Героя України провіднику Організації українських націоналістів Степану Бандері і головнокомандуючому Української повстанської армії Роману Шухевичу.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення звернення проголосували 84 з 120 депутатів облради. Три депутати, зокрема керівник фракції НС-НУ Сергій ГОРОХОВ і член фракції Людмила ПРОКОПЕЧКО, проголосували «проти», а лідер фракції БЮТ Сергій ВЕСЕЛОВ заявив, що його фракція утрималася від участі в голосуванні.

Депутати також запропонували В.ЯНУКОВИЧУ внести зміни до Указу Президента України «Про вшановування учасників боротьби за незалежність України у ХХ сторіччі» і виключити з переліку організацій - учасниць боротьби за незалежність України чотири об`єднання - «Карпацьку січ», Українську повстанську армію (УПА), Українську головну визвольну раду (УГВР) і Організацію українських націоналістів (ОУН).

Разом з тим, депутатська більшість облради вирішила присвоїти звання Почесного громадянина Одеської області, яке було напередодні встановлено, члену Священного синоду Російської православної церкви митрополиту Одеському і Ізмаїльському АГАФАНГЕЛУ (САВВІНУ) і директору реабілітаційного центру «Будинок з ангелом» Борису ЛИТВАКУ.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня 2010 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом присвоїв звання Героя України провіднику ОУН С.Бандері.

Звання Герою України було присвоєне Р.Шухевичу у 2007 році.

10 лютого 2010 року член Правління Української народної партії Володимир СТУПАК заявив, що «ніхто, навіть новообраний Президент України, не може скасувати Указ про присвоєння звання Героя України будь-якій особі, у тому числі і Степану Бандері». Він відзначив, що, згідно зі ст. 4 Статуту «Звання Героя України», ніхто не має права позбавити особу, якій присвоєно звання «Герой України», його нагороди.

14 лютого новообраний Президент України В.ЯНУКОВИЧ в інтерв`ю російському каналу пообіцяв розглянути питання про скасування указу про присвоєння С.Бандері звання Героя України.