У Київському зоопарку помер амурський тигр Іван

В останні дні зими в Київському зоопарку помер 20-річний амурський тигр Іван.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського зоопарку, тигр був одним із старожилів зоопарку.

Як зазначають фахівці, природна тривалість життя амурських тигрів рідко перевищує 18 років. За інформацією зоопарку, останні п`ять років тигр страждав від ниркової недостатності і болів, пов`язаних з віковою патологією - грижами хребта. За цей час він переніс дві хірургічні операції під загальним наркозом. В молоді роки Іван вважався «еталоном краси» для амурських тигрів і його генетичний матеріал буде використаний для визначення чистокровності амурських тигрів, які не мають родоводу.

У той же час у тигрових вольєрах «Острова звірів» відвідувачів як і раніше чекають тигри Тишка і Амба та їхні діти Рена і Малюк.

Також у прес-службі інформують, що наприкінці лютого в зоопарку вивела потомство сім`я дикобразів, а в кенгуру валлабі народився малюк. Мати відмовилася від нього і його довелося «всиновити» одній із співробітниць зоопарку. Кенгуру знаходиться під щоденним наглядом ветеринарів.

За словами генерального директора Київського зоопарку Світлани БЕРЗІНОЇ, дикобрази і кенгуру - це види тварин, які належать до «проблемних», оскільки погано розмножуються в неволі.

«Те, що в нас дикобрази, кенгуру, червонокнижні журавлі-красавки і багато інших видів тварин щороку дають потомство, це показник високого професійного рівня наших фахівців і хорошого догляду за тваринами», - сказала С.БЕРЗІНА.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року в Київському зоопарку помер 20-річний уссурійський білогрудий ведмідь Ося. Фахівці зоопарку повідомили, що в нього була пневмонія.