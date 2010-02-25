СБУ спіймала трьох студентів-хакерів

У Києві СБУ викрила та припинила діяльність злочинної групи, яка здійснювала хакерські атаки на банківські комп’ютерні мережі і незаконно списувала кошти з рахунків юридичних та фізичних осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-cекторі ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, щоб не привертати увагу правоохоронців, злочинці викрадали через банкомати по 50-95 тис. грн. (за вітчизняним законодавством банківська операція на суму до 100 тис. грн. не підлягає фінансовому моніторингу).

Організаторами протизаконного бізнесу виявилися троє студентів, які навчаються на випускному курсі одного з провідних технічних вузів столиці.

З’ясовано, що використовуючи вірусні «троянські» програми, майбутні інженери-програмісти зламували електронні скриньки банківських клієнтів та дізнавалися інформацію про коди доступу до рахунків. Потім зловмисники відкривали у фінансових установах рахунки на підставних осіб і отримували пластикові платіжні картки. За їхньою допомогою вони викрадали гроші з рахунків дійсних клієнтів банку, отримуючи готівку у банкоматах.

Фінал спецоперації пройшов у Печерському районі столиці: оперативники СБУ затримали підозрюваних (21-річного жителя Рівненщини, 22-річного жителя Хмельницької області та 21-річного киянина) під час передачі одному зі спільників восьми банківських карток.

При огляді орендованої зловмисниками квартири виявлено й вилучено портативний комп`ютер, на якому знаходились хакерські програми, база даних понад 100 фізичних осіб (паспортні дані, номери телефонів, коди доступу до рахунків), з банківських карток яких вже знято кошти. Крім того, знайдено пакети документів для відкриття ще 215 банківських карткових рахунків на підставних осіб.

Слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.