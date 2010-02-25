СБУ з'ясувала, хто повідомив про вибухівку на шляху у Януковича

Працівники Служби безпеки України встановили особу, яка сьогодні зранку повідомила телефоном міліцію про начебто наявність закладеного вибухового пристрою на шляху слідування Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА від Києво-Печерської Лаври у напрямку Українського дому.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ, зауваживши, що наразі здійснюються дії для затримання цієї особи. Також в СБУ зазначили, що протягом однієї години з моменту надходження цієї інформації було вжито максимум заходів для її перевірки, після чого було прийнято рішення про те, що кортеж не змінюватиме напрямок руху.

Водночас, у столичній міліції повідомили, що інформація про наявність вибухівки на шляху слідування новообраного Президента надійшла о 10.10. При цьому людина, яка телефонувала, відрекомендувалась як «командир підрозділу «Армії народовладдя».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбулася церемонія інавгурації Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. Перед церемонією В.ЯНУКОВИЧ побував на богослужінні у Києво-Печерській Лаврі.