У Львові поховали сестру головнокомандувача УПА Наталію

Сьогодні у Львові пройшла траурна церемонія поховання сестри головнокомандувача УПА Романа Шухевича – Наталії Шухевич-Геграєвої. Її поховали у родинній гробівці родини Шухевичів, що знаходиться на полі №3 історико-культурного музею-заповідника «Личаківський цвинтар».

Панахида відбулася у львівському храмі Святого Андрія Первозванного, після якої процесія вирушила по вулиці Пекарській до Личаківського цвинтаря. У траурній ході взяли участь керівництво Львівської ОДА та Львівської обласної ради, депутати обласної ради, представники громадських організацій, культурні та мистецькі діячі.

Наталія Шухевич–Геграєва померла 21 лютого у м.Нальчик (Росія).

Народилася 25 лютого 1922 р. в м.Радехові (Львівська область). З 50–х років минулого сторіччя Наталія Шухевич мешкала у столиці Кабардино–Балкарії - місті Нальчик, на Кавказі, батьківщині свого чоловіка Муталіфа Геграєва.

Була третьою - наймолодшою дитиною в сім’ї. 7 вересня 1940 року за співпрацю з Організацією українських націоналістів студентку Львівського медінституту Н.Шухевич засудили на 10 років каторжних робіт на Уралі і п’ять років заслання в Казахстані.

Згодом термін скоротили, оскільки була неповнолітньою. У Казахстані вийшла заміж за фельдшера Муталіфа Геграєва з Кабардино-Балкарії, також політв’язня. У 1956 р. після заслання, оселилася в Глинянах біля Львова. Згодом під тиском органів КДБ подружжя змушене було повернутися на Кавказ і осісти в Нальчику. Жінка навчила чоловіка української мови і в родині вони спілкувалися лише українською. Залишаючись вірною Української греко–католицької церкви, Н.Шухевич востаннє відвідала рідне місто Львів 2000 року, щоб побувати на літургії, яку служив Папа Римський Іван Павло II.