В Україні вперше провели операцію з порятунку дитини в утробі матери

У Києві вперше в Україні проведено операцію з порятунку плоду в утробі матері.

Про це повідомив завідувач відділу медицини плоду столичної клініки «Надія» Олексій СОЛОВЙОВ газеті "Дзеркало тижня".

За його словами, завдяки подібним операціям ненароджені діти, яким через вади розвитку загрожує неминуча загибель, можуть бути врятовані і з`явитися на світ цілком здоровими.

«Висока точність такої внутрішньоутробної маніпуляції досягається тим, що фетоскопія проводиться під подвійним контролем - ультразвуку (ззовні) і ендоскопу (всередині)», - прокоментував операцію лікар.

За словами О.СОЛОВЙОВА, у світі пренатальну діагностику роблять не стільки з метою перервати вагітність у випадку виявлення вад розвитку, скільки для того, щоб відрізнити невиліковні вади (у такому разі виникає питання про переривання вагітності) від тих відхилень стану здоров`я, при яких людина може жити, а також тих, які можна вилікувати після її народження.

«Головна мета медицини плода - максимально точна діагностика і, в разі потреби, внутрішньоутробне лікування плода, якщо виявлено якісь відхилення в його розвитку, до народження. При цьому велике значення мають погоджені дії з неонатологами, педіатрами, дитячими хірургами, кардіохірургами та іншими вузькими спеціалістами. У результаті цього можна добитися реального зниження перинатальної смертності», - підкреслив медик.