У Херсоні проходить молодіжна акція зі здачі крові для онкохворих дітей

У Херсоні проходить акція "Молодь не байдужа. Здай кров - врятуй життя дитини", в ході якої проводиться безкоштовна донорська здача крові для онко- та гематологічно хворих дітей.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Херсонської обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, акція стартувала в п`ятницю, 26 лютого, й триватиме до кінця наступного тижня.

Акція проходить в обласному центрі служби крові. Першим здав кров голова Херсонської ОДА Борис СІЛЕНКОВ.

Очікується, що в ході акції буде зібрано річний запас крові для хворих дітей. Кров здадуть понад 1,5 тис. учнів ПТУ, студентів та інших категорій херсонської молоді.