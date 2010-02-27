У Херсоні проходить молодіжна акція зі здачі крові для онкохворих дітей
13:42, 27 лютого 2010Суспільство
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Хочуть зібрати річний запас
У Херсоні проходить акція "Молодь не байдужа. Здай кров - врятуй життя дитини", в ході якої проводиться безкоштовна донорська здача крові для онко- та гематологічно хворих дітей.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Херсонської обласної державної адміністрації.
Згідно з повідомленням, акція стартувала в п`ятницю, 26 лютого, й триватиме до кінця наступного тижня.
Акція проходить в обласному центрі служби крові. Першим здав кров голова Херсонської ОДА Борис СІЛЕНКОВ.
Очікується, що в ході акції буде зібрано річний запас крові для хворих дітей. Кров здадуть понад 1,5 тис. учнів ПТУ, студентів та інших категорій херсонської молоді.
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