У Закарпатті затримали трьох грабіжників банку

Правоохоронці затримали трьох грабіжників банку у місті Рахів Закарпатської області.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, пограбування було скоєно 23 лютого. До відділення акціонерного комерційного банку зайшли двоє невідомих у масках. Вони, погрожуючи пістолетом, зв`язали двох працівників відділення й викрали з каси 20 тис. 897 дол., 2 тис. 360 євро та 43 тис. 817 грн. і втекли.

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів за підозрою в скоєнні цього злочину працівники міліції затримали трьох безробітних місцевих жителів віком 25-29 років. У них вилучено частину викрадених грошей та спецзасіб ПМР, призначений для стрільби гумовими кулями.