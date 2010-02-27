У Харкові безпритульні собаки за рік покусали майже 2 тис. людей

У Харкові на сьогодні налічується близько 45 тис. безпритульних собак.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на сайті Харківської міської ради.

У повідомленні підкреслюється, що проблема значного збільшення кількості безпритульних і бездоглядних тварин останнім часом набуває особливої гостроти, оскільки становить серйозну небезпеку для жителів Харкова. Зокрема, за даними міськради, «у місті почастішали випадки нападів бродячих собак на дітей, жінок, громадян похилого віку, а 18 лютого мав місце випадок зі смертельним результатом».

Як наголошувалося в ході засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, «відповідальність за ситуацію, що склалася, насамперед, лягає на самих жителів міста, які викидають на вулицю як дорослих тварин, так і приплід, підгодовують бродячих собак, будують для них тимчасові укриття».

«В результаті, - інформує влада, - ми маємо в місті близько 45 тис. бездомних собак. Відловлено за 2009 рік було трохи менше 2 тис. особин. 1 тис. 877 харків`ян постраждали від укусів бродячих тварин”.

Як зазначається в повідомленні, вилов безпритульних і бездоглядних тварин окремими фізичними і юридичними особами забороняється, окрім випадків, якщо ці тварини виявляють явну агресію, що загрожує здоров`ю людей, і проводиться лише спеціалізованим підприємством. Згідно з законом, ветеринарні процедури стосовно тварин можуть здійснювати тільки особи, які мають відповідну професійну освіту. У міськраді вважають, що такі вимоги чинного законодавства значно ускладнили процес вилову, “зробили його високовитратним».

Члени комісії вирішили підготувати і направити до Департаменту бюджету і фінансів міськради пропозиції про додаткове виділення коштів на посилення служби з вилову тварин.