Щодо директора філії «Укрвійськбуд» порушили кримінальну справу

За невиплату зарплати військова прокуратура Житомирського гарнізону порушила кримінальну справу стосовно директора філії «Укрвійськбуд».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у прес- релізі прес-служби військової прокуратури.

Уточнюється, що згаданий керівник незаконно розподіляв грошові кошти, що надходили на рахунки підприємства.

Таким чином, він порушив низку законів України ( ст. 63 Конституції України, ст.ст. 21, 22, 24 Закону України «Про оплату праці», ст. 97 Кодексу законів про працю України та Указу Президента «Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати»).

З серпня по грудень 2008 року включно керівник безпідставно не виплачував зарплату 78 працівникам та службовцям підприємства, хоча об’єктивно її виплата була можливою.

Основну частину грошових коштів, що надходили на реєстраційні рахунки підприємства, директор спрямовував на розрахунки з субпідрядниками, придбання будматеріалів, оплату комунальних послуг та інші витрати. Це робилося при значній заборгованності по зарплаті перед службовцями підприємства.

Таким чином, на початок січня 2009 року у філії « Укрвійськбуд» утворилась заборгованість по зарплаті у 149 тис. грн.

Після проведеної перевірки і встановлення цих порушень військовою прокуратурою порушено кримінальну справу стосовно директора філії за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України («умисна невиплата зарплати»).