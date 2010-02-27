На Сумщині викрили підпільний міні-завод з виготовлення бензину

У Сумській області правоохоронці викрили міні-завод, на якому зловмисники займалися незаконним виготовленням бензину і подальшим його продажем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі податкової міліції ДПА України в Сумській області, в селі Кулички Лебединського району група осіб впродовж трьох місяців виготовляла бензинову суміш (недоброякісний бензин марок А-76 і А-92) на спеціальному міні-заводі.

Працівниками УБОЗ в Сумській області під час виїзду з міні-заводу був затриманий автомобіль, який віз майже 5 тис. літрів бензину.

Встановлено, що на міні-заводі виготовлено і передано покупцеві - ТОВ «Б» - для подальшої реалізації споживачам недоброякісного товару на загальну суму 294 тис. 683 грн.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого податківці виявили в місті Ромни Сумської області нелегальну АЗС, яка два місяці незаконно торгувала пальним, реалізувавши його за цей час близько 30 тонн.